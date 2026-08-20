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WIVES, Le Trianon, Noisy-le-Sec

samedi 19 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec

WIVES, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Trianon
Adresse
Place Carnot, Romainville
Ville
93130 Noisy-le-Sec
Département
Seine-Saint-Denis

WIVES Samedi 19 septembre, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:46:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:46:00+02:00

Trois amies d’enfance se revoient lors d’une fête d’anciens élèves et décident de passer la journée ensemble… Pendant féminin du Husbands de Cassavetes, le portrait joyeux de trois amies et celui en creux, plus cinglant, de leur environnement.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3064?showId=67844 »}]
Wives – Trois amies d’enfance se revoient lors d’une fête d’anciens élèves et décident de passer la journée ensemble… Pendant féminin du Husbands de Cassavetes, le portrait joyeux de trois amies et…

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