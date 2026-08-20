WIVES, Le Trianon, Noisy-le-Sec
samedi 19 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
WIVES Samedi 19 septembre, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:46:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:46:00+02:00
Trois amies d’enfance se revoient lors d’une fête d’anciens élèves et décident de passer la journée ensemble… Pendant féminin du Husbands de Cassavetes, le portrait joyeux de trois amies et celui en creux, plus cinglant, de leur environnement.
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3064?showId=67844 »}]
Wives – Trois amies d’enfance se revoient lors d’une fête d’anciens élèves et décident de passer la journée ensemble… Pendant féminin du Husbands de Cassavetes, le portrait joyeux de trois amies et…
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