AGENDA · Grande-Synthe
PATINOIRE, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe
mardi 21 juillet 2026 · Maison de quartier Saint Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
PATINOIRE Mardi 21 juillet, 15h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Venez découvrir et partager le plaisir de la glisse à la patinoire Michel Raffoux avec la maison de Quartier Saint-Jacques. Un moment à partager en famille.
Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Glissez vers lémotion.
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