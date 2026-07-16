PATINOIRE, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

PATINOIRE Mardi 21 juillet, 15h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Venez découvrir et partager le plaisir de la glisse à la patinoire Michel Raffoux avec la maison de Quartier Saint-Jacques. Un moment à partager en famille.

Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Glissez vers lémotion.