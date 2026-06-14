Patouilles et histoires Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes
Patouilles et histoires Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin
Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes 44300
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