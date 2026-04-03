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PATRICK BRUEL PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

PATRICK BRUEL PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

PATRICK BRUEL PALAIS NIKAIA DE NICE Nice samedi 31 octobre 2026.

Lieu : PALAIS NIKAIA DE NICE

Adresse : 163 Bd du Mercantour

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2026-10-31

Fin : 2026-10-31

Heure de début : 20:00

PATRICK BRUEL Début : 2026-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06

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