Patrick Fiori

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 45 – 45 – 69 EUR

EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Vendredi 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.

Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.

Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier .

Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori. 45 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

After the success of his last tour, Patrick Fiori returns to the stage with the desire to reinvent the encounter with his audience.

L’événement Patrick Fiori Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY