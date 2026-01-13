Patrick Fiori Zénith de Dijon Dijon

Patrick Fiori

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-02 20:00:00

fin : 2027-12-02

Date(s) :

2027-12-02

Patrick Fiori en concert à Montbéliard et Dijon en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public. Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.

Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier . Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori. .

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrick Fiori

L’événement Patrick Fiori Dijon a été mis à jour le 2026-01-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)