Patrick Fiori Tournée 2027 Palais Nikaïa Nice

Nice

Patrick Fiori Tournée 2027

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 45 – 45 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori reprend la route des Zénith à partir de mars 2027 !

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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

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English : Patrick Fiori Tournée 2027

Following the success of his last tour, Patrick Fiori will be back on the road in the Zénith venues from March 2027!

L’événement Patrick Fiori Tournée 2027 Nice a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur