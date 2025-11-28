Patrick Fiori Tournée 2027 Palais Nikaïa Nice
Patrick Fiori Tournée 2027 Palais Nikaïa Nice jeudi 12 novembre 2026.
Nice
Patrick Fiori Tournée 2027
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 45 – 45 – 69 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 20:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori reprend la route des Zénith à partir de mars 2027 !
.
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrick Fiori Tournée 2027
Following the success of his last tour, Patrick Fiori will be back on the road in the Zénith venues from March 2027!
L’événement Patrick Fiori Tournée 2027 Nice a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice 7 avril 2026
- 3° Congrès Exposome 26 Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice 8 avril 2026
- Le Square des Sciences, Le Square des sciences, Nice 10 avril 2026
- M Pokora Adrenaline Tour Palais Nikaïa Nice 11 avril 2026
- BEN MAZUE – Ben Mazué – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice 11 avril 2026