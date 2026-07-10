Patrick Fiori Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 13 mars 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Patrick Fiori Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13 22:00:00
Date(s) :
2027-03-13
Concert.
Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.
Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.
Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier .
Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori.
Durée 1h30. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Patrick Fiori Zénith de Limoges
L’événement Patrick Fiori Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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