Patrick Fiori Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Patrick Fiori Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 22:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Concert.

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.

Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.

Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier .

Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori.

Durée 1h30. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Patrick Fiori Zénith de Limoges

L’événement Patrick Fiori Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole