PATRICK PIARD Le Scènacle Besançon

Besançon

PATRICK PIARD

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Patrick Piard en spectacle au Scènacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Entre stand-up et sketchs, il incarne les personnages les plus toxiques avec un humour tout simplement irrésistible. Du papa raciste à l’ex relou en passant par le professeur en burn-out, Patrick se lâche comme jamais et on en ressort avec un mal aux abdos historique. Révélé sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos niches aussi décalées qu’acérées, Patrick Piard déploie toute l’étendue de son talent dans ce one man show explosif où il mélange tranches de vie acerbes et personnages peu recommandables avec un humour singulier et absolument inimitable.

Vendredi 22 janvier, 20h Scènacle?

Spectacle non accessible aux moins de 14 ans. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : PATRICK PIARD

L’événement PATRICK PIARD Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)