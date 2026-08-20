Patrimoine en danger, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Patrimoine en danger Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Animation en continu. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inondations, incendies, moisissures ou attaques d’insectes… Que se passe-t-il lorsque nos documents historiques sont menacés ? Le service des archives vous ouvre les coulisses du « secourisme patrimonial ». Venez découvrir en direct les gestes de sauvetage et les techniques de restauration curatives utilisées pour stabiliser, sécher, nettoyer et sauver les documents sinistrés.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

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