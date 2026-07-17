Patrimoine en danger, archivistes à la rescousse !, Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Patrimoine en danger, archivistes à la rescousse ! Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’envers du décor des archives communales : salle de préarchivage, magasins de conservation, documents dégradés et restaurés… Venez découvrir toute la palette de l’archiviste ainsi que quelques trésors conservés précieusement.

https://data.saint-maur.com/pages/archives_municipales/

https://www.saint-maur.com/ma-ville/culture/archives-municipales

Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés 23 avenue d’Arromanches 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://data.saint-maur.com/pages/archives_municipales/ »}, {« link »: « https://www.saint-maur.com/ma-ville/culture/archives-municipales »}]

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© Aurélien Prévot