Patrimoine en danger, archivistes à la rescousse !, Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Patrimoine en danger, archivistes à la rescousse ! Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez l’envers du décor des archives communales : salle de préarchivage, magasins de conservation, documents dégradés et restaurés… Venez découvrir toute la palette de l’archiviste ainsi que quelques trésors conservés précieusement.
https://data.saint-maur.com/pages/archives_municipales/
https://www.saint-maur.com/ma-ville/culture/archives-municipales
Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés 23 avenue d’Arromanches 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://data.saint-maur.com/pages/archives_municipales/ »}, {« link »: « https://www.saint-maur.com/ma-ville/culture/archives-municipales »}]
Visite commentée
© Aurélien Prévot
À voir aussi à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
- Jeu de piste dans le quartier de Champignol, Stade Auguste Marin, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Explorez le quartier de l’Hôtel-de-Ville !, Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste : découvrez le Vieux-Saint-Maur !, Place d’Armes, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste autour de l’Observatoire, L’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026
- Jeu de piste autour de Saint-Maur-Créteil, Gare RER de Saint-Maur-Créteil, Saint-Maur-des-Fossés 19 septembre 2026