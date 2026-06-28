Patrimoine en danger **Atelier jeune public **, Centre du patroine – Le Sénat, Nice

Informations pratiques

Patrimoine en danger **Atelier jeune public ** 19 et 20 septembre Centre du patroine – Le Sénat Alpes-Maritimes

A partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT

14, rue Jules-Gilly

Patrimoine en danger

Oksana Sokolova, Ivana Boris et Macarena Vilches invitent les enfants et leurs familles à découvrir le thème du patrimoine en danger et à réfléchir aux enjeux de sa préservation et de sa transmission. À travers l’observation, l’échange et la pratique artistique, les participants seront amenés à porter un regard sensible sur le patrimoine qui les entoure et à exprimer leur vision au sein d’une création collective. Une manière ludique et participative de sensibiliser les plus jeunes à la richesse et à la fragilité de notre héritage commun.

A partir de 7 ans

Durée : 1h30

Centre du patroine – Le Sénat 14 rue Jules-Gilly, 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 00 41 90 https://www.nice.fr/lieux/centre-du-patrimoine-le-senat/ [{« type »: « link », « value »: « http://vah.nice.fr »}] Au rez-de-chaussée de l’ancien Sénat de Nice, le Centre du Patrimoine – Le Sénat renseigne les visiteurs, met à disposition gracieuse de la documentation sur le patrimoine niçois et délivre les billets pour toutes les visites guidées et de sites.

Sites à découvrir, visites guidées, conférences, expositions… laissez-vous conter Nice.

En compagnie de nos guides-conférenciers ou en toute autonomie, à pied ou à vélo, partez à la découverte des spots incontournables de la ville. https://www.lignesdazur.com/fr/itineraires?pointArr=2279294&pointTypeArr=3&keywordArr=14%20Rue%20Jules%20Gilly

CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT

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