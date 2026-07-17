Patrimoine en images : de l’usine à la bibliothèque, Bibliothèque universitaire Le Creusot, Le Creusot

Informations pratiques

Patrimoine en images : de l’usine à la bibliothèque Dimanche 20 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire Le Creusot Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque Universitaire du Creusot vous ouvre ses portes.

Venez découvrir le patrimoine industriel de la plaine des Riaux à travers une exposition de photographies historiques retraçant l’histoire de cette ancienne halle de construction des locomotives Schneider. Ce lieu emblématique, témoin du passé industriel du Creusot, a été réhabilité pour devenir aujourd’hui la Bibliothèque Universitaire.

Bibliothèque universitaire Le Creusot 4 rue de l’Université 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 77 00 85 Installée dans une ancienne halle industrielle, la Bibliothèque universitaire du campus du Creusot est ouverte à tous et propose des collections liées aux enseignements de l’IUT et du Centre Condorcet, et bien plus encore.

Venez découvrir la bibliothèque universitaire du Creusot : ancienne halle aux grues et locos de la plaine des Riaux, construite en 1848.

Photographie : Le Creusot, Établissements Schneider et Cie, atelier de montage des locomotives, photographie de Daniel Busseuil, 2005 (Écomusée Creusot Montceau). Affiche : @Marce.A