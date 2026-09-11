Patrimoine [en mouvement] au Pavillon de Vendôme, Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Patrimoine [en mouvement] au Pavillon de Vendôme Samedi 19 septembre, 11h15, 16h15 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

DU CIRQUE DE FONTAINE EN FONTAINE ⛲️

Dans le cadre de la Biennale d’Aix, les jardins du Pavillon de Vendôme accueillent Zenzero e Cannella, une proposition de la Cie Zec.

✨Magdalena Vicente et Nicolò Bussi composent un duo de main à main à la fois acrobatique et joyeusement physique. Portés, jeux de déséquilibre, jonglage, musique et relation directe au public se rencontrent dans une forme vive, surprenante et accessible à tous.

Une représentation qui constitue la halte finale des parcours centre-ville du Cirque de fontaine en fontaine.

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33442918875 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Pavillon-de-Vendome [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}] Le Pavillon de Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur l’ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite “la Belle du Canet”. Entourée d’un somptueux jardin à la française, la façade principale du pavillon superpose les trois ordres classiques et est ornée de superbes atlantes baroques, de guirlandes de fruits et d’un mascaron qui aurait, dit-on, les traits de la Belle du Canet.

DU CIRQUE DE FONTAINE EN FONTAINE ⛲️

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