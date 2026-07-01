Patrimoine en péril, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon

Informations pratiques

Patrimoine en péril 18 – 20 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Exposition en libre accès dans la cathédrale.

Comment protéger notre patrimoine ? Faut-il seulement le préserver ou plutôt le faire évoluer ? Selon les époques, les évènements qui ont marqué la cathédrale de Lyon, les sensibilités des différentes personnes qui lui donnent vie depuis plusieurs siècles et qui l’entretienne, plusieurs réponses ont été apportées à ces questions.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.

L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.

Exposition en libre accès dans la cathédrale.

©Ministère de la Culture