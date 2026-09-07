Patrimoine en péril : la collégiale de Saint-Junien se dévoile, Collégiale Saint-Junien, Saint-Junien

Informations pratiques

Patrimoine en péril : la collégiale de Saint-Junien se dévoile 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit. Pour les visites le nombre de personne sera limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Saint-Junien invite le public à découvrir la collégiale sous un nouveau regard. Visites commentées, participation du Comité des Ostensions et de la société des Vieilles Pierres et présentation de la campagne de souscription menée avec la Fondation du patrimoine permettront de mieux comprendre l’histoire de cet édifice emblématique, les enjeux de sa restauration et les actions engagées pour assurer sa transmission aux générations futures.

En parallèle, les Archives municipales ouvriront exceptionnellement leurs portes à partir du vendredi. Les visiteurs pourront découvrir leurs missions, les documents qu’elles conservent, une exposition consacrée à la restauration du Plan Collin ainsi qu’une présentation du futur site internet des Archives.

Collégiale Saint-Junien Place Deffuas, 87200 Saint-Junien, France Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555021252 http://www.paroisse-saint-amand.org/saintamand.html

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Saint-Junien invite le public à **découvrir la collégiale** sous un nouveau regard. Visites commentées, participation du Comité des et…

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