Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone, Jardin Serre de la Madone, Menton

Informations pratiques

Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone 19 et 20 septembre Jardin Serre de la Madone Alpes-Maritimes

Gratuit pour tous

30 personnes maximum par visite

Départ des visites depuis l’accueil du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone

Visites guidées gratuites

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, organisée les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, le Jardin Serre de la Madone à Menton propose huit visites guidées gratuites autour du thème :« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Un thème particulièrement évocateur pour ce jardin historique, engagé dans un vaste programme de restauration et de sauvegarde.

Créé à partir de 1924 par le Major Lawrence Johnston, également créateur du célèbre jardin d’Hidcote en Angleterre, Serre de la Madone abrite des collections végétales remarquables mises en scène au fil de terrasses, bassins, fontaines, serres, pergolas et perspectives paysagères.

Classé Monument historique depuis 1990 et labellisé Jardin remarquable, le site constitue un véritable patrimoine vivant, dont la préservation implique aujourd’hui de relever de nombreux défis : stabilisation des terrasses, sécurisation des cheminements, restauration des serres et des systèmes historiques de gestion de l’eau, préservation des perspectives paysagères et adaptation des collections botaniques au changement climatique.

Les visites proposées pendant les Journées européennes du patrimoine permettront de découvrir les travaux déjà réalisés et les différentes étapes du projet de renaissance de Serre de la Madone.

Au fil du parcours, le public pourra comprendre comment se restaure un jardin historique sans en altérer l’esprit, comment patrimoine bâti et patrimoine végétal sont intimement liés et comment les enjeux contemporains de biodiversité, de climat, de sécurité et de transmission sont aujourd’hui intégrés à sa gestion.

En 2025, Serre de la Madone a été sélectionné comme site emblématique régional de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, une reconnaissance nationale accompagnée d’une dotation de 300 000 € du Loto du patrimoine destinée à soutenir sa restauration.

Ces Journées européennes du patrimoine constituent ainsi une occasion privilégiée de découvrir les coulisses d’un projet exceptionnel : raviver un jardin centenaire, résister aux menaces qui le fragilisent et imaginer les conditions de sa transmission aux générations futures.

Dates et horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Départs des visites guidées :

10 h 30 – 11 h 45 – 14 h 45 – 15 h 45

Gratuit pour tous

30 personnes maximum par visite

Départ des visites depuis l’accueil du jardin.

Site internet : www.serredelamadone.fr

Jardin Serre de la Madone 74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton, France Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493283594 https://serredelamadone.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/jardins-culture/les-journees-europeennes-du-patrimoine/04-jardin-serre-de-la-madone »}] [{« link »: « http://www.serredelamadone.fr »}] Féru de botanique et créateur du célèbre jardin anglais d’Hidcote Manor, le Major Lawrence Johnston recherchait un lieu propice à l’acclimatation des plantes rares ramenées d’Extrême Orient et d’Afrique. Il s’installe près du littoral mentonnais, dans le quartier de la Madone, où il constitue son jardin d’hiver entre 1924 et 1939. Plantes indigènes et exotiques savamment mêlées s’épanouissent alors sur les nombreuses terrasses agrémentées de statuaire, serres, pergolas et bassins. Sauvé de la destruction à la fin du XXe siècle, il est depuis propriété du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Serre de la Madone a conservé sa structure originelle et la promenade qui s’élève progressivement ménage la découverte d’innombrables plantes et essences rares. Par leur floraison étonnante, leur parfum ou leur port impressionnant, les trois collections de proteacées, pittosporacées et araliacées enrichissent cette profusion végétale. Parking.

Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone

© Serre de la Madone – Menton