Patrimoine en péril : l’église Saint-Michel de Flines-lez-Râches, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai

Informations pratiques

Patrimoine en péril : l’église Saint-Michel de Flines-lez-Râches 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Stand de présentation

Par Maël JULIEN, archéologue du bâti et ingénieur de recherche et Faustine Carpentier, archéologue à la Direction de l’Archéologie Préventive

Menée dans le cadre des travaux de restauration de l’église Saint-Michel de Flines-lez-Râches, classée Monument historique, une opération d’archéologie du bâti, réalisée par la Direction de l’Archéologie Préventive de Douaisis Agglo a permis de mieux comprendre l’histoire et l’évolution de cet édifice exceptionnel.

Réalisée entre 2025 et 2026, elle a révélé des vestiges et indices précieux, parfois menacés de disparition : dates gravées, traces d’outils, décors peints ou encore éléments de charpente médiévaux. À travers cette étude, découvrez comment l’archéologie contribue à sauvegarder un patrimoine fragile, à raviver son histoire et à transmettre les connaissances qu’il renferme.

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

Stand de présentation

©Douaisis-agglo