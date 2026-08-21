Patrimoine en péril : les mémoires vivantes de Capucins – Saint-Michel, Marché des Douves, Bordeaux

Informations pratiques

Patrimoine en péril : les mémoires vivantes de Capucins – Saint-Michel 19 et 20 septembre Marché des Douves Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Qu’est-ce qui fait patrimoine dans un quartier vivant ? Et que souhaitons-nous préserver, transmettre ou réimaginer lorsqu’il se transforme ?

La Commission Mémoire Vivante des Douves s’empare du thème « Patrimoine en péril » en partant de Capucins – Saint-Michel : ses récits et mémoires, mais aussi ses cultures populaires, sa vie associative, ses lieux de rencontre, ses usages de l’espace public et sa diversité culturelle.

Tout au long du week-end, habitant·es, associations et curieux·ses seront invité·es à explorer ce patrimoine vivant sous différentes formes : témoignages, cartes sensibles, expositions, balade ou encore table ronde. Des propositions artistiques, sonores et conviviales viendront également faire vivre les mémoires du quartier.

Une invitation à regarder autrement ce qui fait l’esprit d’un quartier, ce qui le fragilise et ce que nous voulons faire vivre demain.

PROGRAMME

SAMEDI – Les patrimoines vivants du quartier

En continu – Halle des Douves

• Exposition « Capucins Saint-Michel : mémoires vivantes » + banc sonore

• Installation participative et cartes postales sonores des Failles Fertiles

10h-13h – Place des Capucins

• Dispositif mobile Mémoire Vivante

• Cartes sensibles / anciens plans / cartographie nourricière

• Collecte de témoignages avec RadioDouves

• Élévation de la Porte Neuve (à confirmer)

13h : Atelier cuisine + repas partagé avec l’IGNA

15h : Balade « Rues et écritures du passé » – env. 1h30

17h30 : Table ronde / réunion publique

« Saint-Michel / Capucins : l’esprit des lieux, frondeur, hospitalier et festif »

18h30 : Lecture musicale

19h : Apéro des mémoires

DIMANCHE – Du local au global

10h-13h – Capucins / rue Élie Gintrac

• Balade / parcours autour de l’histoire et des transformations de la rue (à confirmer avec Élie ta Rue)

• Dispositif mobile RadioDouves / exposition mobile

• Jeu participatif autour du patrimoine en péril et de ses résonances européennes

14h et 16h30 – Place Pierre-Molinier

• Les Failles Fertiles – spectacle déambulatoire du Collectif Qoum

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Marché des Douves 4 bis rue des douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ https://www.instagram.com/lahalledesdouves/ Le marché des Douves est un ancien marché du quartier des Capucins à Bordeaux, réhabilité en Maison de vie associative et des habitants. Cet équipement de la Ville de Bordeaux est animé par l’association La Halle des Douves. Les associations membres peuvent y organiser leurs réunions, spectacles, rencontres, événements…

Reflet de la vie du quartier, on y privilégie les occasions de développer les collaborations, les solidarités, les événements ouverts à tou.te.s et gratuits… et d’une façon générale les pratiques considérant que cultures et réalités sociales sont étroitement imbriquées. VCube : Station Capucins à 200m. Bus : Arrêt Capucins à 200m Lignes 1, 11, 15, 20, 45, 58. Tramway : Ligne A station Porte de Bourgogne à 700m. Ligne B station Victoire à 500m. Ligne C station Saint Michel à 400m. Train : Gare de Bordeaux Saint Jean à 800m. Parcs de stationnement : Capucins (270 places) à 50m André Meunier (320 places) à 300m Victoire (450 places) à 500 m.

Qu’est-ce qui fait patrimoine dans un quartier vivant ? Et que souhaitons-nous préserver, transmettre ou réimaginer lorsqu’il se transforme ?

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