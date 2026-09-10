Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras, Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras Samedi 19 septembre, 14h00 Forum des patrimoines Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

RDV devant l’OTI, place du 25 août 1944.

Levez les yeux ! Avec Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe redécouvrez l’architecture des oratoires du centre ancien de Carpentras. Entre vierges baroques et niches ouvragées, un patrimoine méconnu à sauvegarder…

→ Tout public dès 15 ans. Sans réservation

Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras

RDV devant l’OTI, place du 25 août 1944.

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe