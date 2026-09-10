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Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras, Forum des patrimoines, Carpentras

samedi 19 septembre 2026 · Forum des patrimoines · Carpentras

Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras, Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Forum des patrimoines
Adresse
79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras
Ville
84200 Carpentras
Département
Vaucluse

Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras Samedi 19 septembre, 14h00 Forum des patrimoines Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

RDV devant l’OTI, place du 25 août 1944.
Levez les yeux ! Avec Lisa Nedellec, médiatrice du patrimoine de la CoVe redécouvrez l’architecture des oratoires du centre ancien de Carpentras. Entre vierges baroques et niches ouvragées, un patrimoine méconnu à sauvegarder…
→ Tout public dès 15 ans. Sans réservation

Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras
RDV devant l’OTI, place du 25 août 1944.

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe

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