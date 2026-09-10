Visite en Scène « Paroles des Amandiers », Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Visite en Scène « Paroles des Amandiers » Samedi 19 septembre, 11h00 Forum des patrimoines Vaucluse

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

VISITE EN SCÈNE « PAROLES DES AMANDIERS »

« Le quartier, c’est comme une orange : il faut l’ouvrir pour en découvrir la saveur. » Justement, on vous emmène découvrir tous les quartiers qui composent le quartier des Amandiers, où l’histoire des lieux rencontre les mots de ceux qui les habitent. Les médiatrices du patrimoine de la CoVe mènent le parcours, des comédiennes prêtent leurs voix aux habitants, un musicien en accompagne les battements.

→ Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire et lieu de RDV sur lacove.fr

Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/paroles-des-amandiers »}] Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras

VISITE EN SCÈNE « PAROLES DES AMANDIERS »

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe