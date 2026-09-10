Patrimoine en péril : qui le préserve?, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles

Informations pratiques

Patrimoine en péril : qui le préserve? 19 et 20 septembre Musée du Prieuré – Jean Laronze Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En raison du thème « le patrimoine en péril », nous accueillons Jean-Marie Jacob, spécialiste du modelage, Christine Lioi, restauratrice de peinture ; les Amis du Prieuré, sauvegarde et valorisation du prieuré clunisien ; le cercle généalogique, recherche historique/archive. L’occasion d’échanger avec ces professionnels et amateurs/bénévoles qui contribuent à la sauvegarde de notre patrimoine.

Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré, 71120 Charolles, France Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385242474 https://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure-jean-laronze Ancien prieuré clunisien dont l’origine remonte au Xe siècle et les vestiges s’étendent du XIIe au XVIe siècles. La salle capitulaire, XV-XVIe siècles, a été restaurée en 2003. Depuis Mâcon / Paray – Le – Monial / Génelard : Suivre La Clayette, prendre à gauche avant de sortir de Charolles, traverser la cité bel air, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital Depuis La Clayette : Entrée dans Charolles, prendre la première à droite, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital

En raison du thème « le patrimoine en péril », nous accueillons Jean-Marie Jacob, spécialiste du modelage, Christine Lioi, restauratrice de peinture ; les Amis du Prieuré, sauvegarde et valorisation…

©ville de Charolles