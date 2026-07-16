Patrimoine en pixels, Médiathèque centre-ville, Orléans

Informations pratiques

Patrimoine en pixels Samedi 19 septembre, 13h00 Médiathèque centre-ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez assister à la reconstitution de bâtiments orléanais aujourd’hui disparus sur Minecraft. Grâce aux documents d’archives conservés à la Médiathèque ou dans d’autres institutions, le Youtubeur Valou.1 redonnera vie à l’Orléans ancien.

Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr

Venez assister à la reconstitution de bâtiments orléanais aujourd’hui disparus sur Minecraft.

©Valou.1