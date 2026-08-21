Patrimoine & environnement : une affaire de tou(te)s depuis toujours! Atelier & exposition, Foyer de l’étudiant catholique FEC, Strasbourg

Informations pratiques

Patrimoine & environnement : une affaire de tou(te)s depuis toujours! Atelier & exposition Dimanche 20 septembre, 14h00 Foyer de l’étudiant catholique FEC Collectivité européenne d’Alsace

Atelier : 5€, 4,50€ réduit, 12€ famille (3 pers.) CB/Espèces (faire l’appoint). Matériel fourni. Places limitées selon créneaux. -12 ans : doivent être accompagnés d’un adulte. Exposition : entrée libre. Pass Culture : 4,50 € sous réserve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier spécial JEP 26!

Du bois, des brandilles, de la pierre, du torchis, de l’argile, du chaume, des feuilles, du cuir, des lianes, des fils et des cordes, des clous… ; et autour : des champs, des déserts, des forêts, des plaines. Qu’est-ce que tout ceci signifie? Ce sont des matériaux de construction, des matières premières qui constituent nos maisons, nos fermes, des dépendances, des châteaux, des immeubles, des jardins et des bâtiments agricoles, des entrepôts et des entreprises. Et selon le lieu d’installation, la végétation environnante et le climat conditionnent leur formes, résistance aux intempéries et au temps. Cet atelier propose de comprendre comment tout ce petit monde s’organise, s’harmonise et essaie de trouver un équilibre pour traverser le temps. Vous pourrez vous essayer à la réalisation d’un tableau regroupant quelques échantillons de matériaux et de végétaux qui font partie du patrimoine, et des informations sur chacun d’entre eux, pour mieux les identifier lors de vos balades et comprendre leurs transformations avec le temps et le changement climatique!

Durée moyenne de l’atelier : 20-30 minutes selon la création de chaque participant(e). En continu

Exposition

Quelques panneaux présentent des exemples de vestiges et de bâtiments, et leurs liens avec l’environnement, les actions humaines, les conséquences des changements climatiques au travers le temps, les problématiques et interrogations sur les matériaux et leur restauration/conservation aujourd’hui. Les visiteurs et participants à l’atelier pourront contribuer à l’arbre à idées en laisssant leur témoignage et leurs propositions de solution pour une meilleure conservation et transmission du patrimoine!

Foyer de l’étudiant catholique FEC 19 place Saint-Etienne 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Atelier spécial JEP26!