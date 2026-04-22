Montlouis-sur-Loire

Patrimoine et savoir-faire Montlouis-sur Loire et Du safran et des vignes

1 Rue Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier. Le safran était déjà cultivé en Touraine au Moyen-Âge. À l’issue d’une visite éclair de Montlouis, venez approfondir vos connaissances sur cette épice et découvrir avec Jade d’Ingrando comment sont élaborées deux cuvées exceptionnelles de vin au crocus sativus ! Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 7 .

1 Rue Abraham Courtemanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoine et savoir-faire Montlouis-sur Loire et Du safran et des vignes Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37