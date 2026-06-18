Patrimoine et yoga à L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac
Patrimoine et yoga à L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac mardi 7 juillet 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Patrimoine et yoga à L’Isle d’Espagnac
chemin des prises de Giraud L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Amis du patrimoine, Pass Découverte, apprentis 26 ans, demandeurs d’emplois, RSA, ASPA, sur justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire pour une balade découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous animée par Frédéric Petit, professeur diplômé.
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chemin des prises de Giraud L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48
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English :
Let the “Land of Art and History” guide you on a discovery walk through a setting perfect for relaxation, accompanied by a yoga session open to all, ledby Frédéric Petit, a certified instructor.
L’événement Patrimoine et yoga à L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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