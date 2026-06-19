Patrimoine lié à l’eau Déambulation Rue du Centre Saint-Amant-de-Boixe mercredi 22 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Boixe

Patrimoine lié à l’eau Déambulation

Rue du Centre Mairie Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

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Rue du Centre Mairie Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91

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English :

L’événement Patrimoine lié à l’eau Déambulation Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente