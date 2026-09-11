Patrimoine naturel : immersion dans une ferme pédagogique, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d’Augny - Mairie du 9e arrondissement · Paris
Informations pratiques
Patrimoine naturel : immersion dans une ferme pédagogique 19 et 20 septembre Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez vous immerger dans une ferme pédagogique reconstituée ! Une trentaine d’animaux (chevreaux, agneaux, cochons, oies, canards, lapins…) vous invitent à renouer avec notre patrimoine naturel et agricole.
Encadrés par deux fermers, les enfants (et leurs parents!) pourront entrer en contact avec les animaux, les observer et les caresser, tout en découvrant les gestes et les savoir-faire associés à la vie de la ferme. Des animations interactives permettrons notamment de s’initer à la traite d’une chèvre et au nourrissage des jeunes animaux.
Plus d’informations : https://mairie09.paris.fr/pages/les-journees-du-patrimoine-culturel-et-naturel-a-la-mairie-du-9eme-edition-2026-35850
Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 37 76 91 http://www.mairie9.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie09Paris;https://twitter.com/Mairie9Paris [{« link »: « https://mairie09.paris.fr/pages/les-journees-du-patrimoine-culturel-et-naturel-a-la-mairie-du-9eme-edition-2026-35850 »}] Mairie du 9e arrondissement. M8, M9 Richelieu-Drouot, M7 Le Peletier Bus 74, 85, 67
Venez vous immerger dans une ferme pédagogique reconstituée ! Une trentaine d’animaux (chevreaux, agneaux, cochons, oies, canards, lapins…) vous invitent à renouer avec notre patrimoine naturel et …
©M9
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