PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux
mardi 3 novembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER
Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 12:30:00
fin : 2026-11-03 13:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Patrimoine sur le pouce Paul Becker a été un mosaïste renommé en Dordogne, dans les années 1960 qui a laissé plusieurs oeuvres à Périgueux. Partez à la recherche de son travail original, loué par André Maurois, et découvrez une oeuvre inédite en lien avec la gastronomie ! En lien avec le festival du Livre Gourmand. RDV parvis du Théâtre, esplanade Badinter .
Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 00 80 12 accueil@destination-perigueux.fr
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English : PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER
L’événement PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux
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