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PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux

mardi 3 novembre 2026 · Périgueux

PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Esplanade Robert Badinter
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 12:30:00
fin : 2026-11-03 13:00:00

Date(s) :
2026-11-03

Patrimoine sur le pouce Paul Becker a été un mosaïste renommé en Dordogne, dans les années 1960 qui a laissé plusieurs oeuvres à Périgueux. Partez à la recherche de son travail original, loué par André Maurois, et découvrez une oeuvre inédite en lien avec la gastronomie ! En lien avec le festival du Livre Gourmand. RDV parvis du Théâtre, esplanade Badinter   .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 00 80 12  accueil@destination-perigueux.fr

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English : PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER

L’événement PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux

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