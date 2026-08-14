Informations pratiques

Périgueux

PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 12:30:00

fin : 2026-11-03 13:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Patrimoine sur le pouce Paul Becker a été un mosaïste renommé en Dordogne, dans les années 1960 qui a laissé plusieurs oeuvres à Périgueux. Partez à la recherche de son travail original, loué par André Maurois, et découvrez une oeuvre inédite en lien avec la gastronomie ! En lien avec le festival du Livre Gourmand. RDV parvis du Théâtre, esplanade Badinter .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 00 80 12 accueil@destination-perigueux.fr

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English : PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER

L’événement PATRIMOINE SUR LE POUCE A LA DECOUVERTE DE PAUL BECKER Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux