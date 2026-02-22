Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie Cour de l’Hôtel de ville Périgueux

Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie

Cour de l’Hôtel de ville 23 rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Découvrez sur des espaces publics deux œuvres d’Yvonne Clergerie, artiste contemporaine qui a mis la figure de la femme au cœur de son travail.

Dans le cadre du Mois des droits des femmes

30 min | Gratuit

RDV dans la cour de l’Hôtel de Ville .

Cour de l’Hôtel de ville 23 rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie

L’événement Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie Périgueux a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Communal de Périgueux