Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie Cour de l’Hôtel de ville Périgueux

Patrimoine sur le pouce Sculptures d’Yvonne Clergerie
Cour de l’Hôtel de ville 23 rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Découvrez sur des espaces publics deux œuvres d’Yvonne Clergerie, artiste contemporaine qui a mis la figure de la femme au cœur de son travail.
Dans le cadre du Mois des droits des femmes
30 min | Gratuit
RDV dans la cour de l’Hôtel de Ville .
