Patrimoines en poésie, Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun

Informations pratiques

Patrimoines en poésie 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En découvrant les collections, les enfants de 8 à 12 ans pourront choisir une oeuvre et créé une poésie en vue d’un concours.

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun Isaac Pinot fait édifier l’hôtel en 1538. En 1654, l’hôtel est vendu à Nicolas Fouquet qui en fait le siège de la Vicomté de Melun. Bien que les sources restent muettes à ce sujet, le corps de logis est probablement reconstruit vers la fin du XVIIe siècle, en conservant les deux lucarnes Renaissance. Au XIXe siècle, certains corps de bâtiments sont abattus.

En 1966, le musée municipal, jusqu’ici situé dans l’hôtel de ville, vient s’installer dans l’hôtel de la Vicomté. D’importants travaux sont alors menés par l’architecte Kindermans, qui construit également la bibliothèque sur la parcelle voisine (aujourd’hui également dévolue au musée). L’hôtel de la Vicomté, tel qu’il se présente désormais, est donc un édifice très remanié. Bus : arrêt Notre-Dame (à 2 min). Train : TER R direct depuis Paris, direction Montereau – arrêt Melun (à 15 min). Voiture : parking payant à proximité du musée (à 2 min). Vélo : parking à arceaux, cour du musée.

Atelier « Patrimoines en poésie »

©Ville de Melun / musée municipal / th. Hennocque photographe