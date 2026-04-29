Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) place marguerite laborde Pau
Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) place marguerite laborde Pau samedi 9 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz)
place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A 11h concert de Saxicola Rubi (Jazz)
Le duo Saxicola Rubi a été créé en 2018 lors d’une rencontre entre les deux musiciens pendant le festival de Jazz en Comminges. Ce duo original est un dialogue en miroir entre saxophone soprano et clarinette basse, un palindrome musical parfait à deux faces.
En partenariat avec l’Institut Heinrich Mann. .
place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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