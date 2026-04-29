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Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) place marguerite laborde Pau

Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) place marguerite laborde Pau

Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) place marguerite laborde Pau samedi 9 mai 2026.

Lieu : place marguerite laborde

Adresse : Médiathèque André Labarrère

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz)

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

A 11h concert de Saxicola Rubi (Jazz)

Le duo Saxicola Rubi a été créé en 2018 lors d’une rencontre entre les deux musiciens pendant le festival de Jazz en Comminges. Ce duo original est un dialogue en miroir entre saxophone soprano et clarinette basse, un palindrome musical parfait à deux faces.

En partenariat avec l’Institut Heinrich Mann.   .

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Pau fête l’Europe Concert de Saxicola Rubi (jazz) Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau

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