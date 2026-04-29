Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau
Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau mercredi 13 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe Contes européens
place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20
A 16h contes européens
Dans le cadre de La Fête de l’Europe et en collaboration avec Pistes-Solidaires EUROPE DIRECT, l’association Des Mots qui Content vous invite à partager des histoires bilingues. Deux à trois conteurs proposeront des histoires intégrant des mots ou comptines en langues européennes.
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Entrée gratuite. Durée 50 minutes. .
place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Pau fête l’Europe Contes européens Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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