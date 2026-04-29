Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau

Pau

Pau fête l’Europe Contes européens

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20

A 16h contes européens

Dans le cadre de La Fête de l’Europe et en collaboration avec Pistes-Solidaires EUROPE DIRECT, l’association Des Mots qui Content vous invite à partager des histoires bilingues. Deux à trois conteurs proposeront des histoires intégrant des mots ou comptines en langues européennes.

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Entrée gratuite. Durée 50 minutes. .

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Pau fête l’Europe Contes européens Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau