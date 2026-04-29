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Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau

Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau

Pau fête l’Europe Contes européens place marguerite laborde Pau mercredi 13 mai 2026.

Lieu : place marguerite laborde

Adresse : Médiathèque André Labarrère

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Pau fête l’Europe Contes européens

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20

A 16h contes européens

Dans le cadre de La Fête de l’Europe et en collaboration avec Pistes-Solidaires EUROPE DIRECT, l’association Des Mots qui Content vous invite à partager des histoires bilingues. Deux à trois conteurs proposeront des histoires intégrant des mots ou comptines en langues européennes.
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Entrée gratuite. Durée 50 minutes.   .

place marguerite laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Pau fête l’Europe Contes européens Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau

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