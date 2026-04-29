Pau fête l’Europe Job dating Européen place laherrere Pau

Pau

Pau fête l’Europe Job dating Européen

place laherrere Pôle Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 09:00:00

fin : 2026-05-07 12:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Stands d’information pour découvrir l’ensemble des dispositifs emploi, de 9h à 12h30

Des stands d’information pour découvrir l’ensemble des dispositifs emploi soutenus par l’Europe

l’OIPSA,

les trois dispositifs du service emploi de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

la Plateforme Mobilité

le Plan local pour l’insertion et l’emploi

Quatre structures soutenues par le FSE+ compléteront l’offre ACOR, l’APF, Le Relais OGFA Insertion.

Visite guidée de l’éco-quartier Saragosse, à 11h: Au départ de la place Laherrère

Une visite pour découvrir les lieux réalisés grâce aux fonds européens la place et le pôle Laherrère, les Jardins de Saragosse et le parc Noulibos. .

place laherrere Pôle Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Pau fête l’Europe Job dating Européen Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau