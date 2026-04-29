Pau fête l’Europe Job dating Européen place laherrere Pau
Pau fête l’Europe Job dating Européen place laherrere Pau jeudi 7 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe Job dating Européen
place laherrere Pôle Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:00:00
fin : 2026-05-07 12:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Stands d’information pour découvrir l’ensemble des dispositifs emploi, de 9h à 12h30
Des stands d’information pour découvrir l’ensemble des dispositifs emploi soutenus par l’Europe
l’OIPSA,
les trois dispositifs du service emploi de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,
la Plateforme Mobilité
le Plan local pour l’insertion et l’emploi
Quatre structures soutenues par le FSE+ compléteront l’offre ACOR, l’APF, Le Relais OGFA Insertion.
Visite guidée de l’éco-quartier Saragosse, à 11h: Au départ de la place Laherrère
Une visite pour découvrir les lieux réalisés grâce aux fonds européens la place et le pôle Laherrère, les Jardins de Saragosse et le parc Noulibos. .
place laherrere Pôle Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Pau fête l’Europe Job dating Européen Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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