Paul Claudel à Rio, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

samedi 5 décembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Paul Claudel à Rio Samedi 5 décembre, 18h00 Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:15:00+01:00

Fin : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:15:00+01:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/

Les pianistes du Geister Duo accompagnent la grande actrice Dominique Blanc dans sa lecture des textes de Paul Claudel.