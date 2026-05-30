Paul d’Amour présentation livre et album Librairie-Pâtisserie Autonome – Forbach
Paul d’Amour présentation livre et album Librairie-Pâtisserie Autonome – Forbach vendredi 3 juillet 2026.
Forbach
Paul d’Amour présentation livre et album
Librairie-Pâtisserie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Paul d’Amour sera au rendez-vous pour une soirée de chanson francophone. L’artiste est désormais reconnu dans la région pour ses compositions humaines et entêtantes. Il présentera, sous la forme d’un concert-rencontre, son livre-album Bitcherland. Entrée libre.Tout public
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Librairie-Pâtisserie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com
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English :
Paul d’Amour will be performing at an evening of French-language songs. The artist is now well known in the region for his heartfelt and captivating compositions. He will present his book-album *Bitcherland* in the form of a concert and meet-and-greet. Free admission.
L’événement Paul d’Amour présentation livre et album Forbach a été mis à jour le 2026-06-22 par FORBACH TOURISME
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