Paul d’Amour présentation livre et album Librairie-Pâtisserie Autonome – Forbach

Forbach

Paul d’Amour présentation livre et album

Librairie-Pâtisserie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Paul d’Amour sera au rendez-vous pour une soirée de chanson francophone. L’artiste est désormais reconnu dans la région pour ses compositions humaines et entêtantes. Il présentera, sous la forme d’un concert-rencontre, son livre-album Bitcherland. Entrée libre.Tout public

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Librairie-Pâtisserie Autonome – 69 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 15 20 15 librairieautonome@gmail.com

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English :

Paul d’Amour will be performing at an evening of French-language songs. The artist is now well known in the region for his heartfelt and captivating compositions. He will present his book-album *Bitcherland* in the form of a concert and meet-and-greet. Free admission.

L’événement Paul d’Amour présentation livre et album Forbach a été mis à jour le 2026-06-22 par FORBACH TOURISME