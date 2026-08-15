Paul de Saint Sernin Espace Chambon Cusset
vendredi 30 octobre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Paul de Saint Sernin
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 21:20:00
Date(s) :
2026-10-30
Révélé au grand public par ses interventions percutantes dans Quelle époque ! sur France 2, Paul de Saint Sernin fait escale à Cusset avec un spectacle aussi mordant qu’irrésistible.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Having made a name for himself with the general public through his hard-hitting appearances on *Quelle Époque!* on France 2, Paul de Saint Sernin is stopping in Cusset with a show that’s as biting as it is irresistible.
L’événement Paul de Saint Sernin Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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