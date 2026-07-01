Paul de Saint Sernin – Nouveau spectacle, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Paul de Saint Sernin – Nouveau spectacle Jeudi 10 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie 1 : 37 € ; Catégorie 2 : 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Découvert dans « Quelle époque ! » sur France 2, dans un rôle de sniper aux côtés de Léa Salamé, Paul de Saint Sernin révèle dans son seul en scène, une facette plus fragile. Un spectacle intime, profond, qui mêle humour et émotions.

“Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit : « si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. «

Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.

Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.

Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout… ” PAUL DE SAINT SERNINv

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/82/le_pin_galant/paul_de_saint_sernin »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Paul de Saint Sernin révèle dans son seul en scène, une facette plus fragile. Un spectacle intime, profond, qui mêle humour et émotions. Paul de Saint Sernin Humour

Léa Rouaud