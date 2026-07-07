Paul de Saint Sernin Théâtre de Pertuis Pertuis
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Paul de Saint Sernin
Vendredi 4 décembre 2026 de 20h30 à 21h45.
167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 21:45:00
Date(s) :
2026-12-04
Un One man show malin et attachant
Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit Si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver.
Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.
Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.
Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”
Production NUMERO 10 MAKAYAS M&G
A partir de 16 ans .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
A clever and endearing one-man show
L’événement Paul de Saint Sernin Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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