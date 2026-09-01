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Paul Emilieu x NSDOS: Solar Sound System Lafayette Anticipations Paris

samedi 12 septembre 2026 · Lafayette Anticipations · Paris

Paul Emilieu x NSDOS: Solar Sound System Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Lafayette Anticipations
Adresse
9 rue de Plâtre
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Conçu par le designer Paul Emilieu Marchesseau lors de sa résidence à Villa Hegra,son Sound System solaire est conçu pour accompagner des ateliers mobiles entre oasis et désert, loin de tout réseau électrique. Habillé de textile et orné de clous chromés, il puise sa forme dans les savoir-faire locaux d’AlUla.

À l’occasion de cette performance, NSDOS, artiste sonore, musicien et danseur, s’empare de ce dispositif nomade : gestes, signaux environnementaux, rythmes biologiques, tout devient matière première d’un set qui se construit en direct, capté et transformé en son.

Un travail collectif autour de la danse et du son qui s’inscrit dans la continuité des artistes invités par la Villa Hegra, qui développe des résidences et des cours de danse sur le site où se trouve la première salle de danse d’AlUla.

À l’occasion de l’exposition Vie des Formes, l’artiste sonore NSDOS active le soundsystem solaire conçu par le designer Paul Emilieu Marchesseau, en résidence à Villa Hegra. Un set qui prolonge l’œuvre par le geste et le son, entre mouvement capté en temps réel et matière sonore immersive.
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9 rue de Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/paul-emilieu-x-nsdos-solar-sound-system


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