Paul Gendrop (1931-1987), un Français à l’âme mexicaine !, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Paul Gendrop (1931-1987), un Français à l’âme mexicaine ! Samedi 23 mai, 17h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Par : Mexicanos en Bordeaux

Récit de la riche trajectoire d’un Français passionné par le Mexique, Paul Gendrop. Architecte et anthropologue, Professeur et chargé de recherche à l’École nationale d’architecture de l’Université nationale autonome de Mexico et professeur associé à l’Université de Paris I, il fut l’un des fondateurs de l’Alliance Française de Guanajuato et un spécialiste mondialement reconnu de la culture maya.

Dans le cadre des 200 ans des relations diplomatiques entre la France et le Mexique.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Récit de la riche trajectoire d’un Français passionné par le Mexique, Paul Gendrop. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

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