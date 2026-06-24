PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue Soissons
PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue Soissons vendredi 19 mars 2027.
Soissons
PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
À l’occasion du centenaire de la création de la Rhapsodie in Blue de
Gershwin en 2024, Paul Lay explore les multiples facettes de cette oeuvre
novatrice.
Avec son trio de jazz, il propose de rejouer, à sa manière, la version de
1942, en y ajoutant trois oeuvres de Gershwin arrangées et orchestrées
pour cette instrumentation spécifique (Summertime, Nice work if you can
get it, It ain’t necessarily so).
À l’occasion du centenaire de la création de la Rhapsodie in Blue de
Gershwin en 2024, Paul Lay explore les multiples facettes de cette oeuvre
novatrice.
Avec son trio de jazz, il propose de rejouer, à sa manière, la version de
1942, en y ajoutant trois oeuvres de Gershwin arrangées et orchestrées
pour cette instrumentation spécifique (Summertime, Nice work if you can
get it, It ain’t necessarily so). .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
%C0 To mark the centennial of the premiere of Gershwin’s *Rhapsody in Blue*
in 2024, Paul Lay explores the many facets of this
innovative work.
With his jazz trio, he offers his own interpretation of the 1942 version,
1942 version, adding three Gershwin works arranged and orchestrated
for this specific instrumentation (“Summertime,” “Nice Work If You Can
Get It,” and “It Ain’t Necessarily So”).
L’événement PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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