Soissons

PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

À l’occasion du centenaire de la création de la Rhapsodie in Blue de

Gershwin en 2024, Paul Lay explore les multiples facettes de cette oeuvre

novatrice.

Avec son trio de jazz, il propose de rejouer, à sa manière, la version de

1942, en y ajoutant trois oeuvres de Gershwin arrangées et orchestrées

pour cette instrumentation spécifique (Summertime, Nice work if you can

get it, It ain’t necessarily so).

À l’occasion du centenaire de la création de la Rhapsodie in Blue de

Gershwin en 2024, Paul Lay explore les multiples facettes de cette oeuvre

novatrice.

Avec son trio de jazz, il propose de rejouer, à sa manière, la version de

1942, en y ajoutant trois oeuvres de Gershwin arrangées et orchestrées

pour cette instrumentation spécifique (Summertime, Nice work if you can

get it, It ain’t necessarily so). .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

%C0 To mark the centennial of the premiere of Gershwin’s *Rhapsody in Blue*

in 2024, Paul Lay explores the many facets of this

innovative work.

With his jazz trio, he offers his own interpretation of the 1942 version,

1942 version, adding three Gershwin works arranged and orchestrated

for this specific instrumentation (“Summertime,” “Nice Work If You Can

Get It,” and “It Ain’t Necessarily So”).

L’événement PAUL LAY TRIO: Rhapsody in Blue Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois