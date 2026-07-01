Pauline Deltour, une apparente simplicité – Nocturne « Dernière chance », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Pauline Deltour, une apparente simplicité – Nocturne « Dernière chance » Samedi 19 septembre, 18h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Exceptionnellement, le MADD est ouvert en soirée pour permettre aux derniers curieux de la découvrir avant qu’elle ferme ses portes le 21 septembre.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vous n’avez pas eu le temps de visiter l’exposition ? exposition nocturne

Benoit Florençon