Paulo et Riri mènent l’enquête, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon

Paulo et Riri mènent l’enquête Samedi 23 mai, 17h00, 18h15 Musée des sapeurs-pompiers de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Les plus petits ne sont pas oubliés ! Le musée leur propose une histoire contée, Paulo et Riri mènent l’enquête. Cette activité permet de découvrir les dangers domestiques tout en s’amusant. Elle est agrémentée d’une visite familiale de 30 minutes.

Musée des sapeurs-pompiers de Lyon 358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472175454 https://museepompiers.com https://www.facebook.com/museepompierslyon;https://www.instagram.com/museepompierslyon/ Plus qu’une simple rétrospective de machines, le musée est un lieu mettant en valeur l’histoire des sapeurs-pompiers. Il se divise en trois parties :

– évolution et histoire du matériel ;

– salle d’Honneur (environnement des chefs de corps et évocation des deux grandes catastrophes vécues au XXe siècle par les sapeurs-pompiers de Lyon) ;

– les véhicules. parking gratuit à proximité du fort de la Duchère – parking Balmont

accessible transport en commun : lignes 21 et 61 arrêt Duchère avenue de Champagne

C14 – 89 – Duchère avenue de Balmont

Les plus petits ne sont pas oubliés ! Le musée leur propose une histoire contée, Paulo et Riri mènent l’enquête. Cette activité permet de découvrir les dangers domestiques tout en s’amusant. Elle est…

© Dessin laurene Pellecchia – Cartook/Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône