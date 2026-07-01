Pause Clutch dans les jardins de La Grave, Chapelle de La Grave, Toulouse
mercredi 8 juillet 2026 · Chapelle de La Grave · Toulouse
Informations pratiques
Pause Clutch dans les jardins de La Grave Mercredi 8 juillet, 15h00 Chapelle de La Grave Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Dessin, yoga, massage & détente avec supplément groove
Dans l’écrin exceptionnel du site de La Grave, profitez d’un après-midi prolongé jusqu’au coucher du soleil, entre performances, ateliers participatifs et découvertes culturelles. De 15h à 22h, les jardins deviennent un espace ouvert à toutes les envies : écouter, créer, se détendre, danser ou simplement profiter d’un moment convivial au cœur de Toulouse.
Une programmation entre musique, arts et détente
La soirée sera rythmée par Supplément Groove, une programmation musicale qui fera vibrer les Jardins de La Grave avec :
- ILO
- CENVIN B2B SAM
- FILY B2B NANO
- ARMEL
Une ambiance festive et chaleureuse où les sonorités actuelles rencontrent le cadre historique du lieu.
Côté arts, découvrez l’exposition “La goutte d’eau” de Stéphane Thidet dans la Chapelle de La Grave, ainsi que l’Artiste Portfolio de juillet dédié à la sculpture.
La danse sera également à l’honneur avec Audrey Jupille – “2 avril 2006”, une création autour de l’autisme.
Voir les animations
Une pause gourmande dans les jardins
Entre deux ateliers et quelques pas de danse, profitez d’un espace pensé pour flâner : marché de créateurs, buvette et petite restauration sucrée/salée seront présents tout au long de la journée.
Une occasion parfaite pour se retrouver entre amis, découvrir des artistes et profiter d’un moment hors du temps dans l’un des lieux emblématiques de Toulouse.
Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/pause-clutch-jardins-la-grave/#animations »}]
Clutch investit les Jardins de La Grave pour une parenthèse estivale gratuite mêlant musique, création artistique, bien-être et rencontres.
©Alexandre Ollier
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