Pause déjeuner, pause patrimoine Place Pierre Petit Montluçon
Pause déjeuner, pause patrimoine Place Pierre Petit Montluçon mardi 7 juillet 2026.
Pause déjeuner, pause patrimoine
Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 12:30:00
fin : 2026-07-21 13:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
30 minutes pour découvrir le patrimoine pendant votre pause déjeuner.
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Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
30 minutes to discover our heritage during your lunch break.
L’événement Pause déjeuner, pause patrimoine Montluçon a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme