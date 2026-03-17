Pause déjeuner, pause patrimoine Place Pierre Petit Montluçon

Pause déjeuner, pause patrimoine

Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:30:00

fin : 2026-07-21 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

30 minutes pour découvrir le patrimoine pendant votre pause déjeuner.

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Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

30 minutes to discover our heritage during your lunch break.

L’événement Pause déjeuner, pause patrimoine Montluçon a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme