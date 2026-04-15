Pause numérique – Mes données, mon trésor à protéger (Partie 2), Médiathèque Empalot, Toulouse

Pause numérique – Mes données, mon trésor à protéger (Partie 2) Vendredi 17 avril, 17h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Vendredi 17 avril – 17h-18h30

Pause numérique – Mes données, mon trésor à protéger (Partie 2)

Apprendre à protéger ses données en ligne ne s’improvise pas.

Venez l’apprendre avec l’association Cosmopolitaine.

Durée : 1h30 – Sur inscription sur place ou au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Apprendre à protéger ses données en ligne ne s’improvise pas.