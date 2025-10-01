AGENDA · Pontarlier
Pause sophrologie La Tisanerie Pontarlier
vendredi 3 juillet 2026 · La Tisanerie · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Pause sophrologie
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:15:00
fin : 2026-07-03 20:15:00
Date(s) :
2026-07-03
Pause sophrologie de l’été avec Carole DEBAUGE. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 27 55 93 carole.elans.interieurs@gmail.com
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English : Pause sophrologie
L’événement Pause sophrologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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