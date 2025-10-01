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AGENDA · Pontarlier

Pause sophrologie La Tisanerie Pontarlier

vendredi 3 juillet 2026 · La Tisanerie · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
La Tisanerie
Adresse
2 Rue Notre Dame
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Pause sophrologie

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:15:00
fin : 2026-07-03 20:15:00

Date(s) :
2026-07-03

Pause sophrologie de l’été avec Carole DEBAUGE.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 27 55 93  carole.elans.interieurs@gmail.com

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English : Pause sophrologie

L’événement Pause sophrologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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