Pause sophrologie La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Pause sophrologie

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:15:00

fin : 2026-07-03 20:15:00

Date(s) :

2026-07-03

Pause sophrologie de l’été avec Carole DEBAUGE. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 27 55 93 carole.elans.interieurs@gmail.com

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English : Pause sophrologie

L’événement Pause sophrologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS