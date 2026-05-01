Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps Le Printemps Montélimar

Montélimar

Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps

Le Printemps 8, chemin de la Manche Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-28 11:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez faire une pause déjeuner et piscine à l’hôtel restaurant Le Printemps.

Repas à 25€, transat et bain de soleil pour prendre soin de vous.

.

Le Printemps 8, chemin de la Manche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 06 80 contact@hotelprintemps.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a lunch and pool break at Le Printemps hotel restaurant.

Meals at 25?, deckchairs and sunbathing to pamper yourself.

L’événement Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération