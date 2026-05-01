Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps Le Printemps Montélimar
Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps Le Printemps Montélimar jeudi 28 mai 2026.
Montélimar
Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps
Le Printemps 8, chemin de la Manche Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-28 11:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Venez faire une pause déjeuner et piscine à l’hôtel restaurant Le Printemps.
Repas à 25€, transat et bain de soleil pour prendre soin de vous.
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Le Printemps 8, chemin de la Manche Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 06 80 contact@hotelprintemps.com
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English :
Enjoy a lunch and pool break at Le Printemps hotel restaurant.
Meals at 25?, deckchairs and sunbathing to pamper yourself.
L’événement Pause Sun, Lunch and Swim au Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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