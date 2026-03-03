PAVILLON 108 Pavillon Fumel Pavillon 108 Fumel
Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
On vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec LES IDIOTS et MONTY PICON
Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine captaineab@gmail.com
English : PAVILLON 108 Pavillon Fumel
We look forward to a festive evening with LES IDIOTS and MONTY PICON
