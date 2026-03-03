PAVILLON 108 Pavillon Fumel Pavillon 108 Fumel

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

On vous donne rendez-vous pour une soirée festive avec LES IDIOTS et MONTY PICON
Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   captaineab@gmail.com

English : PAVILLON 108 Pavillon Fumel

We look forward to a festive evening with LES IDIOTS and MONTY PICON

